Spandau will 36. Meistertitel mit zwei Siegen perfekt machen

Die Wasserfreunde Spandau 04 können am Wochenende mit zwei Siegen in der Best-of-Five-Finalserie um die 96. Deutsche Wasserball-Meisterschaft ihren 36. Titel seit 1979 perfekt machen. Den Auftakt gewannen die Berliner vor einer Woche beim Kontrahenten Waspo 98 Hannover überraschend klar mit 11:5.

Am Samstag und Sonntag (jeweils 1600 Uhr) tritt Spandau zweimal in Folge in der Schwimmhalle Schöneberg an. Der 14. Juni in Hannover und der 17. Juni in Berlin wären weitere Termine. Der Spandauer Manager Peter Röhle sieht den Titelverteidiger im psychologischen Vorteil: «Unser Auftritt in Hannover wurde von den lokalen Medien dort als Berliner Machtdemonstration bewertet. Waspo ist jetzt unter Zugzwang».