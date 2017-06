dpa

Wieder mehr als 100 000 Besucher zu Landpartie erwartet

Zur Brandenburger Landpartie am Wochenende werden erneut mehr als 100 000 Besucher erwartet. 240 Bauernhöfe, Gärtnereien, Reiterhöfe und Fischereibetriebe sowie Vereine und andere Einrichtungen öffnen an zwei Tagen für Interessierte ihre Tore, wie die pro agro-Chefin Hanka Mittelstädt am Donnerstag erklärte. Offiziell eröffnet wird die Landpartie auf dem Rosenhof Flemming im uckermärkischen Karlstein. Erstmals will sich die Leistungsschau der märkischen Landwirtschaft auch in Richtung Polen öffnen. «Wir haben 15 000 der insgesamt 80 000 Broschüren auf Polnisch gedruckt», sagte Mittelstädt.

