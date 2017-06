Brandenburger Landpartie will auch polnische Besucher locken

Wo kommen eigentlich unsere Lebensmittel her? Auf der 23. Brandenburger Landpartie beantworten Landwirte am Wochenende wieder die Fragen von Neugierigen und gestatten ihnen einen tiefen Blick hinter die Kulissen.

Potsdam (dpa) - Zur Brandenburger Landpartie am Wochenende werden erneut mehr als 100 000 Besucher erwartet. Erstmals wurde auch in Polen dafür geworben. «Wir haben 15 000 der insgesamt 80 000 Broschüren auf Polnisch gedruckt sowie 13 000 Zeitungseinleger im Raum Stettin verteilt», sagte pro-agro-Chefin Hanka Mittelstädt am Donnerstag. An der 23. Auflage der Landpartie beteiligen sich 240 Bauernhöfe, Gärtnereien, Reiterhöfe und Fischereibetriebe sowie Vereine und andere Einrichtungen. «24 machen das erste Mal mit», sagte Mittelstädt.