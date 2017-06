dpa

Koffer unter Kaufhaus-Rolltreppe löst Polizeieinsatz aus

Berlin (dpa/bb) - Ein verdächtiger Koffer unter einer Rolltreppe hat am Donnerstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Entschärfer untersuchte das Gepäckstück, das sich im Karstadt-Kaufhaus am Neuköllner Hermannplatz befand. Er konnte schnell Entwarnung geben: In dem Koffer befanden sich persönliche Gegenstände, wie die Polizei mitteilte. Evakuiert werden musste das Kaufhaus nicht. Es war zum Zeitpunkt des Fundes noch nicht geöffnet.

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. Juni 2017 10:40 Uhr

Quelle: dpa

