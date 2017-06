70 Jahre studieren in Senftenberg: Tag der offenen Tür

Die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) öffnet ihre Türen: Am Freitag (9. Juni) können Studieninteressierte und Ehemalige Einblicke in Labore bekommen und Vorträge an den beiden Cottbuser Standorten hören, einen Tag später geht es am dritten Campusstandort Senftenberg weiter. Anlass für die vielen Präsentationen und Mitmach-Aktionen ist das Jubiläum 70 Jahre studieren in Senftenberg. Vor annähernd vier Jahren fusionierten die beiden Hochschulstandorte in Südbrandenburg schließlich zur BTU. Es gibt Uni-, Fachhochschul- und duale Studiengänge.

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. Juni 2017 07:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen