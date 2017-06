dpa

Wieder Warnstreik bei Servicetochter der Charité

Die Beschäftigten der Charité-Servicetochter CFM sind erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Sie würden von der Frühschicht am Donnerstag bis einschließlich der Nachtschicht am Freitag die Arbeit niederlegen, teilte eine Vertreterin des CFM Solikomitees am späten Mittwochabend mit. Der Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi, Kalle Kunkel, bestätigte auf Anfrage den Ausstand.

Die Gewerkschaft fordert eine Angleichung der Löhne von CFM-Angestellten an die Gehälter der Charité-Beschäftigten. Der Lohnunterschied beträgt laut Kunkel 30 bis 40 Prozent. Arbeitgeber und Gewerkschaft verhandeln schon seit knapp neun Monaten ohne greifbares Ergebnis.

Die CFM - Charité Facility Management GmbH - organisiert für die Charité unter anderem die Reinigung, den Kranken- und Medizintransport, die Küchen sowie alle technischen Dienstleistungen. Sie stellt auch das Sicherheitspersonal. Die Tochter gehört zu 51 Prozent der Charité und zu 49 Prozent drei privaten Partnern.

Für den Großteil der 2800 Beschäftigten gibt es laut Verdi keinen Tarifvertrag. Die Gewerkschaft ruft daher schon seit längerem immer wieder zu Streiks und Protesten auf.

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. Juni 2017 06:10 Uhr

