Tram springt aus den Schienen

In Berlin-Mitte ist am Mittwoch eine Straßenbahn aus den Schienen gesprungen. An der Oranienburger Straße Ecke Tucholskystraße war der Autoverkehr deshalb am Nachmittag in beiden Richtungen gesperrt, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die Sperrung sollte mehrere Stunden dauern. Ob es Verletzte gab und wie es zu der Entgleisung kam, war zunächst nicht bekannt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 7. Juni 2017 16:30 Uhr

