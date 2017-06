Mutmaßlicher Fahrraddieb bedroht Passanten

Berlin (dpa/bb) - Ein mutmaßlicher Fahrraddieb hat sich in Berlin-Kreuzberg heftig gegen seine Festnahme gewehrt und dabei einen Polizisten leicht verletzt. Der 33-Jährige habe sich am späten Dienstagabend am Paul-Lincke-Ufer an einem Fahrrad zu schaffen gemacht hatte, teilte die Polizei mit. Passanten hätten ihn auf sein Treiben angesprochen. Der Mann bedrohte die beiden dann mit einem Zimmermannshammer, woraufhin die Passanten die Polizei alarmierten.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf in der Ohlauer Straße fest. Zuvor hatte ein Polizist beobachtet, wie der 33-Jährige sein Werkzeug in eine Baugrube warf. Bei der Festnahme verhielt sich der Mann aggressiv. Er beleidigte die Polizisten und trat nach ihnen. Auf dem Revier wurde er auf Alkohol und Drogen getestet. Später kam er wieder auf freien Fuß.

Letzte Änderung: Mittwoch, 7. Juni 2017 16:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen