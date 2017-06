Holstein Kiel verlängert Leihvertrag mit Union Berlins Lenz

Abwehrspieler Christopher Lenz bleibt dem Fußball-Zweitligisten KSV Holstein Kiel erhalten. Der 22 Jahre alte Linksverteidiger wird das Trikot der «Störche» bis zum 30. Juni 2018 tragen, teilte der Zweitliga-Aufsteiger am Mittwoch mit. Die Kieler hatten sich zuvor mit ihrem künftigen Liga-Rivalen 1. FC Union Berlin auf die Verlängerung des Leihvertrages um eine Spielzeit geeinigt.

«Christopher war in der abgelaufenen Saison ein sehr wichtiger Spieler», sagte Kiels Sportdirektor Ralf Becker über den Profi, der maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die 2. Liga gehabt habe. «Er passt sportlich und menschlich einfach gut zu uns», ergänzte Becker.