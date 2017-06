Hunderte Drohnenflüge: Auch Kriminelle nutzen sie

Moderne Elektromotoren und Akkus haben es möglich gemacht. Für wenig Geld kann jeder kleine Fluggeräte mit mehreren Propellern, sogenannte Drohnen, kaufen. Beliebige Flüge sind aber nicht erlaubt.

Berlin (dpa/bb) - Drohnen sind in Berlin in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Das lässt sich an der Zahl der erteilten Erlaubnisse zum Aufstieg dieser Fluggeräte erkennen. Im Jahr 2013 hat die Luftfahrtbehörde 247 Erlaubnisse vergeben, in den Folgejahren stieg die Zahl kontinuierlich an: 2014 waren es 327, 2015 schon 480 und 2016 dann 532. Das geht aus einer Antwort der Senatsjustizverwaltung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber hervor. In diesem Jahr wurden bis Mitte Mai 156 Drohnenflüge genehmigt. Im Sommer könnte die Zahl aber noch deutlich steigen.