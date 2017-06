CDU wirft Rot-Rot-Grün Verharmlosung linker Gewalt vor

Vermummte werfen Pflastersteine auf Polizisten, Autos brennen: In der Rigaer Straße führen Linksautonome ein gefährliches Eigenleben. Der frühere CDU-Innensenator Henkel biss sich an ihnen zuletzt die Zähne aus. Nun legt seine Partei eine neues Konzept gegen die Gewalt vor.

In dem Papier - einer Mischung aus repressiven und präventiven Maßnahmen - schlägt die CDU unter anderem eine raschere Strafverfolgung von Tätern, mehr Videoüberwachung, Bodycams und mehr Training für Polizisten vor. In einer sogenannten Gefährderdatei «Linke Gewalttäter» sollten nach den CDU-Vorstellungen alle Informationen über diese Personen gebündelt werden.

CDU-Generalsekretär Stefan Evers sprach von einem «Schweigen aller Senatsparteien» zum linksextremistischen Gewalt. SPD, Linke und Grüne weigerten sich, das Problem klar zu benennen. «Verschweigen ist gleich Verharmlosen.» CDU-Innenexperte Burkard Dregger plädierte für eine gemeinsame Entschließung aller Parteien im Abgeordnetenhaus gegen linke Gewalt. Aber: «Die Kollegen von der Linken und den Grünen tun sich sehr schwer damit, das Wort Linksextremisten in den Mund zu nehmen. Ich verstehe das nicht.» Die CDU will das Papier auf ihrem nächsten Landesparteitag am 17. Juni weiter beraten.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) übte Kritik und erinnerte daran, dass die CDU in der letzten Legislatur den zuständigen Senator stellte. «Jetzt einen Forderungskatalog aufzustellen und so zu tun, als hätte es die letzten fünf Jahre nicht gegeben, ist sicherheitspolitische Amnesie», erklärte er. «Kraftmeierei» sei wenig hilfreich. Er arbeite «verantwortungsbewusst an einer nachhaltigen Lösung für die Rigaer Straße», so Geisel. Die Regeln friedlichen Zusammenlebens müssten auch dort durchgesetzt werden.