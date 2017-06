CDU will Prävention und Repression gegen linke Gewalt

Mit einer Mischung aus Prävention und Repression will die Berliner CDU gegen die linksextreme Gewalt in der Stadt vorgehen. In einem am Mittwoch vorgestellten Aktionsplan schlägt die Union unter anderem eine raschere Strafverfolgung von Tätern, mehr Videoüberwachung in Problemkiezen, mehr Training für die Polizei und eine sogenannte Gefährderdatei «Linke Gewalttäter» vor. Auf der Liste finden sich aber auch Präventionsprogramme auf Landes- und Bundesebene oder Nachbarschaftsbündnisse gegen Gewalt.

Dem rot-rot-grünen Senat warf CDU-Generalsekretär Stefan Evers «Verharmlosung» linker Gewalt vor. Die Regierungsparteien weigerten sich, das Problem klar zu benennen. Zuletzt hatte es in der Rigaer Straße in Friedrichshain immer wieder Angriffe von dort lebenden Linksautonomen auf Polizisten gegeben, auch andere Anwohner wurden dort von den Gewalttätern schon attackiert.

Quelle: dpa

