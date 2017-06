Viadrina-Preis für Deutsch-Polnische Schulbuchkommission

Die Liste namhafter Preisträger ist lang: Blechtrommel-Regisseur Volker Schlöndorff zählt dazu und die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. Nun bekommt zum zweiten Mal eine Organisation den Viadrina-Preis.

Der Förderpreis 2017 geht an die «Initiative Deutschunterricht für Asylbewerber». Die von Viadrina-Studenten 2013 ins Leben gerufene Gruppe unterrichtet ehrenamtlich Flüchtlinge in Heimen in Frankfurt (Oder) und in Eisenhüttenstadt. Die Auszeichnung ist mit 1000 Euro dotiert.