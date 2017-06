dpa

Räuber überfällt 17-Jährige an Haltestelle

Eine 17-Jährige ist an einer Straßenbahnhaltestelle in Berlin-Lichtenberg von einem Räuber mit einem Messer bedroht worden. Der Unbekannte erbeutete am Dienstagabend gegen Mitternacht das Handy und den Rucksack der Jugendlichen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 17-Jährige flüchtete in ein nahegelegenes Krankenhaus und ließ sich dort eine Schnittverletzung am Finger nähen. Sie wollte ursprünglich an der Haltestelle umsteigen. Der Mann, der in ihrer Straßenbahn mitgefahren war, habe ihr von hinten ein Messer an den Hals gehalten. Bei einem Gerangel stürzten Opfer und Täter zu Boden.

Mittwoch, 7. Juni 2017

Quelle: dpa

