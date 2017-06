dpa

Müller setzt Besuch in Kiew fort

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) setzt heute seinen Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew fort. Auf dem Programm steht ein Treffen mit der Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Parlament, Hanna Hopko. Außerdem hält Müller an der Nationalen Universität Mohyla-Akademie einen Vortrag vor Studenten, bevor er am Abend zurück nach Berlin fliegt. Müller weilt auf Einladung von Kiews Oberbürgermeister Vitali Klitschko in der Ukraine, um die Beziehungen beider Hauptstädte zu vertiefen. Am Dienstag hatte Müller auch den ukrainischen Ministerpräsident Wladimir Groisman getroffen.

Im Anschluss traf Müller den ukrainischen Ministerpräsidenten Wladimir Groisman, wie Senatssprecherin Claudia Sünder sagte. Dabei sei es um die deutsch-ukrainischen Beziehungen gegangen.

Müller ist auf Einladung Klitschkos bis Mittwoch in Kiew, um die Beziehungen zwischen beiden Städten zu intensivieren. Berlin und Kiew stünden etwa beim Städtebau oder beim Ausbau der Infrastruktur vor ähnlichen Herausforderungen, hieß es.

Keine Rolle bei Müllers Gesprächen in Kiew spielt nach Angaben der Senatskanzlei der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Russland hatte die zur Ukraine gehörende Halbinsel Krim 2014 völkerrechtswidrig annektiert. Außerdem bekämpfen sich im Osten der Ukraine seit drei Jahren Regierungseinheiten und von Moskau unterstützte Separatisten.

Erst im März hatte Müller die russische Hauptstadt Moskau besucht. Auch damals ging es ihm darum, in schwierigen Zeiten langjährige kommunale Kontakte neu zu beleben. Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen sind aktuell schwierig, wegen der Krim-Annexion gelten etwa Wirtschaftssanktionen.

