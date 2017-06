Autor Ahne wird neuer Rheinsberger Stadtschreiber

Neuer Stadtschreiber von Rheinsberg wird der Berliner Schriftsteller Ahne («Zwiegespräche mit Gott»). Von Juli bis November werde er Gast sein, teilte das Kurt Tucholsky Museum am Dienstag mit. Von dem 1968 in Berlin geborenen Autoren erschienen unter anderem drei Bücher mit Kurzgeschichten. Er liest zudem regelmäßig auf der Berliner Reformbühne Heim&Welt.

Ahne ist bereits der 46. Stadtschreiber seit 1995. Das Museum vergibt jährlich an zwei Autoren ein monatliches Stipendium in Höhe von 1000 Euro. In einer Wohnung im Marstall mit Blick auf den Schlosspark können die Autoren Ruhe für ihre Arbeit finden.