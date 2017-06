dpa

Angriff am Alexanderplatz: Polizei sucht weiter nach Tätern

Nach einer Schlägerei am Berliner Alexanderplatz sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Am frühen Sonntagmorgen wurden in der dortigen U-Bahnstation eine 31-jährige Frau und ihr 37-jähriger Begleiter von vier Männern aus einer Gruppe heraus zusammengeschlagen. Die beiden Opfer wurden an der Bahn von drei jungen Frauen und mindestens fünf jungen Männern im Alter zwischen 18 und 20 Jahren belästigt, wie die Polizei mitteilte.

Zwischen den Beteiligten soll sich ein Streit entwickelt haben. Anschließend sei die 31-Jährige von einem Mann niedergeschlagen und getreten worden. Ihr 37-jähriger Begleiter wollte ihr helfen, wurde jedoch nach Angaben der Behörde von drei Männern aus der Angreifergruppe mit Tritten und Schlägen attackiert. Der 37-Jährige erlitt ein blutendes Ohr und Hämatome. Seine Begleiterin musste mit einer Handverletzung ins Krankenhaus. Nun soll das Material der Überwachungskameras ausgewertet werden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag.

Der Berliner Alexanderplatz ist ein Kriminalitätsschwerpunkt, es passieren immer wieder brutale Überfälle und Schlägereien. Zuletzt musste eine 24-Jährige mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Nachdem die Polizei einen Videoausschnitt aus einer Überwachungskamera veröffentlicht und einen Zeugenaufruf gestartet hatte, konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Der 20-Jährige sitzt seitdem in U-Haft.

