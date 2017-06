Aufbau für Formel-E-Rennen auf Tempelhofer Feld begonnen

Auf dem Tempelhofer Feld hat der Aufbau für das Berliner Formel-E-Rennen am nächsten Wochenende begonnen. Eine Zuschauertribüne, Begrenzungen für die Rennstrecke und Zäune standen am Dienstag bereits auf dem großen asphaltierten Vorfeld vor dem Flughafengebäude. Das Rennen der Elektro-Rennwagen findet am Samstag und Sonntag statt. Die 20 Autos fahren an beiden Tagen jeweils etwas mehr als 40 Runden auf der 2,25 Kilometer langen Strecke.

Schon 2015 bei der Premiere der Formel E wurde die Strecke auf dem Tempelhofer Feld aufgebaut. Im vergangenen Jahr wich das Rennen auf die Karl-Marx-Allee aus. Etwa 18 000 Zuschauer kamen. Allerdings gab es auch Proteste von Anwohnern.

Letzte Änderung: Dienstag, 6. Juni 2017 15:40 Uhr

Quelle: dpa

