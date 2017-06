dpa

Verkehrssenatorin will Busverkehr beschleunigen

Umwelt- und Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen) will den Linienbusverkehr in Berlin beschleunigen und damit attraktiver machen. «Es werden mehr Busspuren ausgebaut», sagte sie am Dienstag dem Sender «105,5 Spreeradio». «Und die Zeiten, in denen die Busspuren gelten, werden deutlich ausgeweitet werden.» Um die Haltezeiten zu verringern und mehr Barrierefreiheit sicherzustellen, seien sogenannte Kaps geplant: Haltestellen werden direkt an die Fahrspuren verlagert, wodurch Busse nicht mehr in Buchten ein- und ausfahren müssen.

Seit einigen Monaten arbeitet in der Verkehrsverwaltung eine «Task Force Beschleunigung» an Vorschlägen und Konzepten, wie die Busse in der Stadt besser vorankommen. Nach den Worten eines Sprechers geht es dabei auch um neue Busspuren, Festlegungen auf bestimmte Straßen gebe es aber noch nicht. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) machen sich seit längerem für deutlich mehr Busspuren und veränderte Ampelschaltungen stark, damit Busse und Trambahnen Vorrang haben.

