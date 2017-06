dpa

Gerber: Kontakte nach Polen ausbauen

Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) ist nach Polen gereist um für Brandenburg als Wirtschaftsstandort zu werben. Er besuche Mutterhäuser von in Brandenburg ansässigen Firmen, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag zum Auftakt der viertägigen Reise mit. Kontakte sollten gepflegt und weitere Investitionen angeregt werden. Stationen sind Warschau, Breslau und Lubsko. In Breslau nimmt Gerber an einem Innovations- und Wirtschaftsforum teil, das sich mit der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit beider Regionen sowie mit neuen Chancen der Kooperation in den Bereichen Mikrosystemtechnik, Optik und Sensorik beschäftigt.

Letzte Änderung: Dienstag, 6. Juni 2017 14:20 Uhr

Quelle: dpa

