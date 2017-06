dpa

Volleyballer Klein wechselt von Friedrichshafen nach Berlin

Georg Klein verlässt den VfB Friedrichshafen und wechselt zur kommenden Spielzeit zum deutschen Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys. Der 25-Jährige werde in der Hauptstadt einen Zweijahresvertrag unterschreiben, teilten die Volleys am Dienstag mit. «Ich habe seit zwei Jahren in Berlin eine Wohnung und meine Freundin lebt dort», begründete der Mittelblocker seinen Abschied aus Friedrichshafen nach nur einer Saison. Klein und der VfB waren in der abgelaufenen Saison im Finale um die Meisterschaft wie schon 2016 an den Berlinern gescheitert.

Letzte Änderung: Dienstag, 6. Juni 2017 11:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen