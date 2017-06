Mehr als 900 Einsendungen für Eberswalder «Provinziale»

Für das Filmfest Eberswalde «Provinziale» 2017 sind 912 Wettbewerbsbeträge aus 71 Ländern eingereicht worden. Das seien ebensoviele wie im vergangenen Jahr, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. In den kommenden Wochen sollen alle Streifen gesichtet werden. Eine Jury entscheidet, welche Beiträge im offiziellen Wettbewerbsprogramm gezeigt werden sollen. Neben Auszeichnungen in den Kategorien lange und kurze Dokumentationen, Kurzspielfilme, Animationen und Publikumsliebling soll auch erstmals ein Sonderpreis vergeben werden. Dieser soll sich dem Thema Nachhaltigkeit widmen. Das Festival findet in diesem Jahr vom 7. bis zum 14. Oktober in Eberswalde statt.

Letzte Änderung: Dienstag, 6. Juni 2017 13:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen