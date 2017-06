dpa

«GZSZ»: Chryssanthi Kavazi auf der Suche nach Till

Potsdam (dpa) - Die Schauspielerin Chryssanthi Kavazi stößt als aktueller Neuzugang zur RTL-Soap «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (GZSZ). Die 28-Jährige mit griechischen Wurzeln ist von diesem Dienstag (19.40 Uhr) an in einer neuen Hauptrolle als Weltenbummlerin Laura Weber zu sehen, wie der Fernsehsender RTL mitteilte. Laura sucht im GZSZ-Kiez nach Till, den sie in Brasilien kennengelernt hat. Doch dann erfährt sie von Katrin Flemming, dass Till gestorben ist. «Ich wünsche mir, dass Laura mal ankommt und ein festes Zuhause findet», sagt Kavazi zu ihrer Rolle. «Mit Leuten, bei denen sie sich sicher und wohl fühlen kann.»

