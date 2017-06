Mann schubst Frau an U-Bahnsteig

Ein 37-Jähriger hat an einem U-Bahnhof in Berlin eine Frau geschubst und verletzt. Als die U5 am U-Bahnhof Kaulsdorf-Nord am Montagnachmittag einfuhr, sprang der Mann plötzlich von einer Bank auf - und schubste die 66-Jährige von hinten auf den Bahnsteig. Die Frau fiel hin und verletzte sich am Knie, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Passanten seien ihr zur Hilfe geeilt und hätten den mutmaßlichen Schubser festgehalten bis Polizisten eintrafen. Die 66-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der 37-Jährige schwieg laut Polizei bei seiner Festnahme und auch auf dem Revier zu dem Vorfall. Er sei im Krankenhaus auf eine psychiatrische Station gekommen.

Letzte Änderung: Dienstag, 6. Juni 2017 09:30 Uhr

Quelle: dpa

