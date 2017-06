dpa

Mann schießt vom Balkon: Polizei stürmt Wohnung

Ein 40 Jahre alter Mann hat in Berlin-Charlottenburg vom Balkon in den Innenhof eines Hauses geschossen. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei (SEK) nahm den Mann in seiner Wohnung am Spandauer Damm in der Nacht zu Dienstag fest, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als die Einsatzkräfte die Wohnung durchsuchten, fanden sie demnach eine Druck- und Schreckschusswaffe und Munition.

Polizisten seien auf den Mann aufmerksam geworden, als sie während eines anderen Einsatzes in der Nachbarschaft Hilferufe einer Frau gehört hätten. Sie hatte den Schützen auf dem Balkon gesehen. Die Beamten hätten daraufhin das SEK verständigt. Als der Mann auf Rufe nicht reagiert habe, habe das SEK die Tür zur Wohnung aufgebrochen und die Wohnung gestürmt. Der 40-Jährige ließ sich laut Polizei widerstandslos festnehmen. Er sei alkoholisiert gewesen. Nach einer Blutentnahme kam er wieder auf freien Fuß.

