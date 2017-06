dpa

Bundeskanzlerin Merkel ehrt drei Berliner Initiativen

25 Initiativen werden am Mittwoch im Bundeskanzleramt für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt, darunter drei Projekte aus Berlin. Der Verein Startsocial hat die Initiativen in einem Wettbewerb ausgewählt. In der ersten Runde waren 100 Bewerber ausgesucht und mit einem Beratungsstipendium belohnt worden. Danach wurde evaluiert, wer sich am besten weiterentwickelt hat.

Aus Berlin sind drei Projekte dabei. Imagine Light ermöglicht vier indigenen Völkern am Amazonas den Zugang zu Solarenergie, der Verein Lesewelt Berlin organisiert Vorlesestunden für Kinder und der Verein Schüler Treffen Flüchtlinge veranstaltet beispielsweise gemeinsame Kochabende für Geflüchtete und Schüler.

Von den nun ausgewählten 25 Initiativen können am Mittwoch sieben ein Preisgeld von jeweils 5000 Euro gewinnen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird als Schirmherrin von Startsocial bei der Verleihung dabei sein. Startsocial wird von verschiedenen Wirtschaftsunternehmen unterstützt.

