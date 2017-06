Füchse siegen in Minden und holen sich Platz vier zurück

Die Füchse Berlin haben am vorletzten Spieltag mit einem wichtigen Auswärtssieg Platz vier in der Handball-Bundesliga zurückerobert. Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gewannen die Berliner am Montag vor 2424 Zuschauern mit 29:26 (12:15) bei GWD Minden. Damit verdrängte das Team von Trainer Velimir Petkovic den SC Magdeburg von Platz vier. Beste Berliner Werfer waren Petar Nenadic mit neun und Fabian Wiede mit fünf Treffern.

Die Füchse begannen dieses Mal mit Petr Stochl im Tor. Aber sowohl im Angriff als auch in der Abwehr leisteten sie sich zu viele Fehler und gerieten so schnell in Rückstand. Mitte der ersten Halbzeit gelang den Berlinern dann sogar fast elf Minuten lang kein einziger Treffer. Nur einigen Paraden von Keeper Stochl war es zu verdanken, dass der Rückstand mit 12:15 zur Halbzeit nicht noch höher ausfiel.

Nach der Pause steigerten sich die Füchse mit Nationalspieler Silvio Heinevetter im Tor deutlich. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte drehten die Berliner mit einem 5:0-Lauf die Partie. Sie agierten wesentlich konzentrierter, nun musste Minden stets einem Rückstand hinterher laufen. Fünf Minuten vor Ende brachte Ignacio Plaza Jimenez die Füchse beim 28:24 erstmalig mit vier Toren in Führung. Das war die Vorentscheidung. Mit Heinevetter als starkem Rückhalt im Tor brachten die Gäste diesen Vorsprung dann sicher nach Hause.

