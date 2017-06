Unfall beim Überholen: parkendes Auto gerammt

Ein junger Autofahrer hat in Berlin-Wilmersdorf einen geparkten Wagen gerammt. Der 18-Jährige war am Sonntag auf der Nachodstraße unterwegs und wollte ein anderes Fahrzeug rechts überholen. Dabei übersah er das in zweiter Reihe geparkte Auto, wie die Polizei am Montag mitteilte. In dem gerammten Wagen wartete eine 63-jährige Frau auf ihren Mann. Der 18-Jährige musste mit Kopf und Rumpfverletzungen stationär im Krankenhaus behandelt werden. Sein Beifahrer und die 63-jährige Frau konnten nach Behandlungen die Klinik verlassen.

Letzte Änderung: Montag, 5. Juni 2017 13:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen