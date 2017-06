S-Bahn-Fahrgast mit Bier überschüttet und verletzt

Ein unbekannter Mann hat einem 24-Jährigen in der Berliner S-Bahn-Linie 9 eine Bierflasche entrissen und über dessen Kopf ausgekippt. Anschließend schlug er seinem Opfer die Flasche auf den Kopf und verletzte es. Das 24-Jährige Opfer musste mit einer stark blutenden Kopfverletzung im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach der Attacke am Sonnabend gegen 13 Uhr zwischen den Haltestellen Treptower Park und Plänterwald entkam der Täter unerkannt. Die Gründe für die Attacke waren zunächst unklar.

Letzte Änderung: Montag, 5. Juni 2017 13:20 Uhr

Quelle: dpa

