Taschendiebe in U-Haft nach Aktion am Bhf Berlin-Spandau

Bundespolizisten haben drei Taschendiebe am Bahnhof Berlin-Spandau auf frischer Tat geschnappt. Ein Mann des Trios, 42 Jahre alt, hatte hat am Sonnabend einer 53-Jährigen ihren Koffer zu einem Zug getragen. Sein Komplize (45) stahl der Frau währenddessen die Brieftasche mit 605 Euro, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Der dritte Beschuldigte, 46 Jahre alt, hatte den Tatort abgesichert und die Beute übernommen. Die Beamten hatten die Tat verfolgt und konnten die Männer stellen. Bei der Durchsuchung des 46-Jährigen fanden die Beamten ein griffbereites Einhandmesser. Gegen die Männer wird wegen des Verdachts auf Bandendiebstahl und Diebstahl mit Waffen ermittelt. Sie sind inzwischen in U-Haft.

Letzte Änderung: Montag, 5. Juni 2017 11:30 Uhr

Quelle: dpa

