Auch an Pfingsten Flugausfälle bei Air Berlin

Reisende der angeschlagenen Fluggesellschaft Air Berlin waren auch am Pfingstwochenende von Flugausfällen und Verspätungen betroffen. Allein am Pfingstmontag sollten sieben Flüge ausfallen, wie der Sprecher sagte. Am Samstag und Sonntag seien 19 Flüge gestrichen worden, die meisten davon Inlandsflüge.

Die Airline kämpft bereits seit Wochen mit massiven Problemen. Als Gründe für die Ausfälle nennt die Fluggesellschaft Engpässe bei Crews und Flugzeugen. Außerdem laufe die Zusammenarbeit mit dem Bodendienstleister Aeroground in Berlin-Tegel nach wie vor nicht zufriedenstellend.

Insgesamt sei der Flugplan jedoch über Pfingsten deutlich stabiler gewesen als in den Vorwochen, sagte der Sprecher. «Unsere Maßnahmen greifen.» Um Probleme am Pfingstwochenende möglichst klein zu halten, hätten sich Mitarbeiter aus der Verwaltung von Air Berlin freiwillig zum Dienst gemeldet.

Letzte Änderung: Montag, 5. Juni 2017 11:30 Uhr

Quelle: dpa

