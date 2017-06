dpa

Positive Zwischenbilanz beim Berliner Karneval der Kulturen

Die Organisatoren des Karnevals der Kulturen in Berlin haben eine positive Zwischenbilanz gezogen. 400 000 Menschen haben am Sonntag trotz Regens den bunten und schrillen Straßenumzug gefeiert. Es sei alles friedlich und fröhlich abgelaufen, sagte Organisatorin Ruth Hunsdörfer am Pfingstmontag. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben mit 1000 Beamten beim Umzug Präsenz gezeigt. Noch bis zum Abend sollte in Kreuzberg das Straßenfest zum Karneval der Kulturen fortgesetzt werden. Rund um den Blücherplatz gab es mehrere Bühnen, auf denen mehr als 100 Bands auftreten sollten mit Musik aus aller Welt.

Letzte Änderung: Montag, 5. Juni 2017 10:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen