CDU vermisste wirtschaftspolitische Agenda bei Rot-Rot-Grün

Die Wirtschaft boomt in Berlin - und beschert der Stadt Arbeitsplätze oder sprudelnde Steuereinnahmen. Damit das so bleibt, müsse der Senat mehr tun, warnt die CDU. Rot-Rot-Grün fehlten jedoch die Visionen.

Er vermisse bei der Koalition und dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) ein klares Bekenntnis, «dass man auch wirtschaftlich stark bleiben will, dass man wachsen möchte, dass man eine Strategie hat, was die Stärken der Stadt sind, in die man investiert», so Graf. Messen, Kongresse, Tourismus, eine innovative Start-Up-Szene, Wissenschaft und Forschung seien Wachstumspfeiler der Stadt. Aber man müsse ihnen auch Wachstum ermöglichen.