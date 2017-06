Auto prallt gegen Baum: zwei Jugendliche tot

Zwei Jugendliche sind bei einem Unfall im Havelland getötet worden. Die 16- und 17-Jährigen waren Mitfahrer in einem Auto, das gegen einen Baum knallte. Die beiden starben noch im Wagen, wie das Lagezentrum des Polizeipräsidiums am Montag mitteilte. Der 20 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend auf einer Ortsverbindungsstraße zwischen Falkensee und Schönwalde. Warum das Auto von der Straße abkam, blieb zunächst unklar. Die Polizei will auch herausfinden, ob noch andere Verkehrsteilnehmer in den Unfall involviert waren. Auch das sei bislang nicht geklärt, hieß es.

Letzte Änderung: Montag, 5. Juni 2017 10:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen