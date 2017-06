Brandenburger Tor heute vielleicht in britischen Farben

Das Brandenburger Tor wird heute Abend möglicherweise in den britischen Nationalfarben Rot und Blau erstrahlen. Mit der Lichtinstallation will sich die Hauptstadt nach dem Terroranschlag in London solidarisch mit seiner Partnerstadt zeigen. Bei einem Terroranschlag wurden dort am Samstagabend mindestens sieben Menschen getötet und 48 verletzt. Nach Angaben einer Senatssprecherin werde am Nachmittag geprüft, ob die Beleuchtung technisch machbar sei. Bereits im März leuchtete das Brandenburger Tor in den Farben des Union Jacks. Grund war der islamistische Terroranschlag im Londoner Regierungsviertel.

Letzte Änderung: Sonntag, 4. Juni 2017 15:20 Uhr

Quelle: dpa

