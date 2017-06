Auto prallt gegen Baum: Fahrer stirbt

Ein 36-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Heidesee (Dahme-Spreewald) getötet worden. Sein Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrer wurde durch den Aufprall aus seinem Wagen geschleudert. Dort wurde er am Sonntagmorgen gefunden. «Da die Leiche schon kalt war, als der Notarzt eintraf, können wir noch nicht genau sagen, wann der Unfall passierte», so ein Sprecher.

Letzte Änderung: Sonntag, 4. Juni 2017 10:00 Uhr

Quelle: dpa

