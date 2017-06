15 000 Turner beim Festzug durch das Brandenburger Tor

Mit einem bunter Festzug mit rund 15 000 Turnern aus allen 22 Landesverbänden und ihren Gästen aus elf Ländern hat am Samstag das Internationale Deutsche Turnfest in Berlin begonnen. Das Banner des Deutschen Turner-Bundes (DTB) trugen bei dem Umzug durch das Brandenburger Tor neben zwei deutschen Aktiven erstmals auch zwei Franzosen. Damit wollen die Turnfest-Organisatoren die Internationalität des Turnens demonstrieren.

In farbigen Trainingsanzügen und Kostümen zogen die Turner mit Fahnen, Transparenten und Turn-Geräten über die Straße des 17. Juni an einem Spalier von Tausenden Zuschauern vorbei.

Wegen der erhöhten Sicherheitsmaßnahmen war die Festmeile weiträumig mit Zäunen abgesichert, alle Teilnehmer mussten sich an den Eingängen Taschenkontrollen unterziehen.

Bis zum 10. Juni werden die insgesamt 80 000 Turnfestteilnehmer in über 400 Wettkämpfen ihre Meister in 24 Sportarten ermitteln. 40 Shows stehen auf dem Programm, Höhepunkt ist die Stadiongala im Olympiastadion mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 6. Juni.