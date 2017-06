dpa

Installationen am Wasser: Spreewald-Kunstfestival gestartet

Riesige Skulpturen im und am Wasser: Die zwölfte Ausgabe des Kunstfestivals Aquamediale hat in der Spreewaldstadt Lübben mit einem Gottesdienst begonnen. Das teilte Projektleiterin Anika Schäfer am Samstag mit. Rund um die Schlossinsel sind Werke von 16 Künstlern aus vier Ländern an den Spreewaldfließen aufgestellt, die extra für das Kunstfestival geschaffen wurden. Dazu zählt ein riesiges Spinnennetz, das über dem Wasser hängt und ein großer Löffel, der im Wasser steckt.

Begleitet von einem Rahmenprogramm auch in anderen Spreewald-Orten dauert die Aquamediale bis zum 24. September. Zum Schluss werden alle Werke versteigert. Das Motto des Festivals - «Glaube - Liebe - Hoffnung» greift das Lutherjubiläum auf.

Letzte Änderung: Samstag, 3. Juni 2017 17:30 Uhr

