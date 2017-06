dpa

Waldbrandgefahr nimmt in Brandenburg deutlich ab

Die Waldbrandgefahr nimmt in Brandenburg derzeit deutlich ab. Am Pfingstsonntag gilt in fast allen Landkreisen nur noch die niedrigste Gefahrenstufe 1, wie der Walbrandschutzbeauftragte Raimund Engel am Samstag sagte. In den Kreisen Spree-Neiße und Oberhavel sei die Warnstufe 2 angesetzt. Noch am Samstag galt in vier Landkreisen die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5. Weil Regen vorausgesagt ist und auch schon in Teilen Brandenburgs am Samstag niederging, erwarten die Experten eine Entspannung der Lage. In Brandenburg gab es seit Jahresanfang 89 Waldbrände.

