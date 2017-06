dpa

Nasser Pfingstsonntag in Berlin und Brandenburg erwartet

Nichts mit Sonnenschein am Pfingstsonntag: Am Vormittag und Mittag wird es in Berlin und Brandenburg voraussichtlich regnen. Erst am späteren Nachmittag soll der Regen etwas nachlassen, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Potsdam mitteilte. Die Höchsttemperaturen in der Hauptstadtregion schwanken zwischen 17 und 20 Grad. Kleiner Trost: Am Pfingstmontag soll es mit einem Sonnen-Wolken-Mix und Temperaturen über 20 Grad wieder etwas besser werden.

Letzte Änderung: Samstag, 3. Juni 2017 13:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen