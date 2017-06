dpa

Union Berlins Torhüter Kroll wechselt zu Worms

Torwart Steve Kroll verlässt den Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin und wechselt zu Wormatia Worms. Der 20-Jährige war bereits vergangene Saison an den Regionalligisten ausgeliehen und unterschrieb nun einen Kontrakt bis 2018 in Worms. Sein Vertrag bei Union wurde aufgelöst, wie die Berliner am Samstag mitteilten. «Ich hatte hier tolle Jahre in der Jugend und konnte in der ersten Mannschaft Profiluft schnuppern», sagte Kroll. «Jetzt ist es an der Zeit einen neuen Weg zu gehen.»

Bei den Köpenickern bildeten vergangene Saison Daniel Mesenhöler, Jakob Busk und Michael Gspurning das Torwart-Trio, zudem erhielt zuletzt U19-Schlussmann Lennart Moser einen Profivertrag. «In der kommenden Saison wäre es für ihn bei uns im Kader sehr schwer geworden, Spielzeit zu bekommen, deshalb ist der Wechsel nach Worms für Steve der nächste logische Schritt», sagte Helmut Schulte, Leiter der Lizenzspielerabteilung bei Union.

