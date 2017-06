1,2 Kilogramm Haschisch fliegen aus dem Fenster: Festnahmen

Nach einem gescheiterten Vertuschungsversuch von Drogenhandel hat die Polizei vier Männer festgenommen. Sie hatten einen Rucksack mit 1,2 Kilogramm Haschisch sowie weitere verdächtige Substanzen und Pillen aus dem Fenster einer Wohnung geworfen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Beamten waren am Freitagnachmittag zu der Wohnung in Berlin-Reinickendorf gerufen worden, weil sich eine Anwohnerin über laute Stimmen beschwert hatte. Als sie an der Tür klopften, flog der Rucksack aus dem Fenster. Da der Wurf nicht unbemerkt blieb, wurden die vier Männer im Alter zwischen 26 und 31 Jahren festgenommen. In der Wohnung fanden die Beamten eine hohe Summe Bargeld.

Letzte Änderung: Samstag, 3. Juni 2017 11:20 Uhr

Quelle: dpa

