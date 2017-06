dpa

Zuschüsse für sozial schwache Familien begehrter als früher

Immer mehr sozial schwache Familien nutzen in Berlin Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Inzwischen greife rund die Hälfte (51 Prozent) der Kinder und Jugendlichen aus dieser Gruppe auf die Angebote zurück, sagte Regina Kneiding, Sprecherin der Senatsverwaltung für Soziales. Das ist der höchste Wert seit dem Start der bundesweiten Initiative im Jahr 2011. Am häufigsten würden Zuschüsse für Mittagessen in Kitas und Schulen, Fahrkarten für Bus und Bahn sowie Gelder für Klassenfahrten nachgefragt. Stärker als früher werden die Mittel auch für Nachhilfestunden verwendet.

Die abgerufenen Leistungen hatten 2016 einen Wert von 48 Millionen Euro. Das sind rund fünf Millionen Euro mehr als 2015. Einen Großteil dieser Summe erstattet der Bund. 16,2 Millionen Euro entfielen zusätzlich auf Verwaltungskosten ,die Berlin allein trägt.

Letzte Änderung: Samstag, 3. Juni 2017 10:00 Uhr

