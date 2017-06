Polizei sucht mit Foto nach vermisstem 16-jährigen Mädchen

Die Berliner Polizei sucht mit einem Foto nach einem 16-jährigen Mädchen. Sie wurde zum letzten Mal am 29. Mai gesehen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. An dem Morgen verließ sie die Wohnung ihrer Eltern in Berlin-Kreuzberg und gab an, zur Schule gehen zu wollen. Dort erschien sie jedoch nicht. Die 16-Jährige ist etwa 1,50 bis 1,60 Meter groß, schlank und trägt eine auffällige Frisur. Auf der linken Seite sind ihre Haare pink-rosa, auf der rechten Seite schwarz gefärbt. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu ihrem Aufenthaltsort.

Quelle: dpa

