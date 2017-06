Keine Brandwache mehr nach Großfeuer in Lieberoser Heide

Entwarnung für die Lieberoser Heide: Nach dem Großbrand Anfang der Woche gibt es keine spezielle Brandwache für das Gebiet mehr. Freitagmittag sei die Gruppe aufgelöst worden, weil sich die Lage beruhigt hatte, teilte die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg mit. Am Montag hatte der Brand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz nördlich von Cottbus begonnen und erstreckte sich insgesamt auf 250 Hektar. Am Dienstag löschte ein heftiges Gewitter mit Starkregen die Flammen.

In Brandenburg bleibt die Waldbrandgefahr in einigen Gebieten hoch. Am Samstag gilt in den Landkreisen Spree-Neiße, Elbe-Elster, Oder-Spree und Dahme-Spreewald die höchste Warnstufe fünf, wie der Waldbrandschutzbeauftrage Raimund Engel mitteilte. Als große Gefahr gelten aus dem Auto weggeworfene Zigarettenstummel. In diesem Jahr brannte es in Brandenburgs Wäldern bereits 89 Mal, wie Engel ergänzte. Betroffen waren 278 Hektar - davon entfällt der Löwenanteil auf den Brand in der Lieberoser Heide.