Wasserleitung in Potsdamer Innenstadt gebrochen

In der Potsdamer Innenstadt ist im Bereich Bassinplatz eine Trinkhauptwasserleitung gebrochen. Die Trinkwasserversorgung war bis zum Nachmittag teilweise unterbrochen, wie die Stadtwerke Potsdam mitteilten. Außerdem wurde Schlamm an die Oberfläche gespült. Welche Schäden es an den Straßen in dem Bereich gäbe, war zunächst noch unklar. Die Feuerwehr twitterte ein Bild eines in der Straße eingesunkenen Autos.

Letzte Änderung: Freitag, 2. Juni 2017 15:40 Uhr

Quelle: dpa

