Motorradfahrer stürzt beim Überholen auf A9: Verletzt

Bei einem Überholmanöver ist ein Brandenburger Motorradfahrer auf der Autobahn 9 Richtung München zwischen Droyßig und Eisenberg gestürzt und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den 50-jährigen Mann aus Potsdam in eine Klinik, teilte ein Sprecher der Autobahnpolizei am Freitag mit. Während der Rettungsaktion war der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet worden. Andere Menschen wurden nicht verletzt.

Letzte Änderung: Freitag, 2. Juni 2017 15:20 Uhr

Quelle: dpa

