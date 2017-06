dpa

Müller trifft Poroschenko und Klitschko in Kiew

Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) reist in der kommenden Woche in die Ukraine. In Kiew will er den dortigen Oberbürgermeister Vitali Klitschko treffen. Der ehemalige Box-Weltmeister hatte Müller eingeladen, um die Beziehungen der beiden Hauptstädte zu vertiefen. Müller kommt bei der Reise am 6. und 7. Juni auch mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Petro Poroschenko und Premierminister Wolodymyr Hrojsman zusammen. Dabei soll es laut Senatskanzlei um Stadtentwicklung, die Bekämpfung von Korruption und effizientere Verwaltungen gehen.

