Brand in Mehrfamilienhaus am Wannsee

In einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Wannsees in Berlin ist am Freitag ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer am Mittag in einer Maisonette-Wohnung im Dachgeschoss aus. Verletzt wurde niemand. Das Feuer griff die Dachkonstruktion an, die Löscharbeiten sollten laut Feuerwehr mehrere Stunden dauern. Rund 60 Einsatzkräfte waren vor Ort. In dem Haus in der Straße zum Löwen gab es vier Haushalte. Die Anwesenden konnten sich rechtzeitig aus dem Haus retten.

Letzte Änderung: Freitag, 2. Juni 2017 14:10 Uhr

