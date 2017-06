dpa

Vogelsänger: Nicht von Trump erpressen lassen

Die Ankündigung der USA, sich aus dem Pariser Klimaabkommen zurückzuziehen, hat Brandenburgs Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) als katastrophal bezeichnet. «Beim Klimaschutz geht es um unser aller Zukunft. Die internationale Staatengemeinschaft darf sich hier vom gegenwärtigen US-Präsidenten nicht erpressen lassen», sagte der Minister am Freitag in Potsdam. Brandenburg hat in diesem Jahr den Vorsitz der deutschen Umweltministerkonferenz inne.

Als großer Mitgliedsstaat der EU stehe Deutschland besonders in der Pflicht, die im Pariser Abkommen festgelegten Ziele zu erreichen, betonte Vogelsänger. «Wir wollen und müssen darum diejenigen Kräfte in den USA stärken, die sich weiterhin als unsere Partner für einen weltweit wirksamen Klimaschutz einsetzen.»

Zuvor hatte es auch vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung Kritik am USA-Ausstieg an dem Abkommen, das klare Ziele für die maximale Erderwärmung vorsieht, gegeben. Direktor Hans Joachim Schellnhuber sagte der Deutschen Presse-Agentur über die USA: «Sie unterlaufen einen Weltvertrag von beispielloser Bedeutung. Diplomatisches Kapital wird einfach verschleudert.» Zudem betonte er: «Die anderen Länder müssen klar machen, dass sie so etwas nicht gut heißen.»

